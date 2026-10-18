Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen protestolar sırasında gösterilerin ortasında kaldı. Kentte kapanan yollar nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan ünlü şarkıcı, taksiyle yoluna devam etmeye çalıştı. Akgül, daha sonra sokaklardaki son durumu da sosyal medya hesabından paylaştı.

“YOLLARIN HEPSİ KAPANDI”

Fransa’da eğitim koşullarındaki sorunlar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar, birçok şehirde hareketli anlara sahne oldu. Liseli öğrencilere destek veren öğretmenler, çiftçiler ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı gösterilerde çeşitli olaylar yaşandı.



Protestolar sırasında Paris’te bulunan Ferman Akgül de kapanan yollar nedeniyle ulaşımda güçlük çekti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık” notunu yazdı.

PARİS SOKAKLARINDAKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Taksiyle ilerlemeye çalışan Akgül, bir süre sonra araçtan inerek yoluna yaya devam etti. Ünlü şarkıcı, Paris sokaklarındaki karışıklığı da takipçilerine gösterdi.

Devrilmiş çöp konteynerlerinin ve yola saçılan molozların görüldüğü görüntüleri paylaşan Akgül, gönderisine “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DAVRANIŞINI DA PAYLAŞTI

Ferman Akgül, son paylaşımında ise taksi şoförüne ilişkin bir ayrıntıya yer verdi. Şarkıcı, görüntüye “Camı kapattırıyor, Cezayir'li şoför arkadaşımız” notunu düştü. Akgül’ün paylaşımları, Paris’te protestolar sırasında yaşadığı ulaşım sorunlarını gözler önüne serdi.