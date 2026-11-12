Kariyerini Estudiantes de La Plata'da sürdüren Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, kritik bir karar aldı.

El Espectador Deportes'ten Diego Munoz'un haberine göre Fernando Muslera'nın, 28 Kasım'da Estudiantes de La Plata ile çıkacağı Copa Libertadores finalinin ardından profesyonel kariyerini noktalama kararı aldığı bildirildi.

Uruguaylı kalecinin, büyük anlarla dolu bir kariyerin ardından futbolu bırakmayı tercih ettiği iddia edildi.

40 yaşındaki file bekçisi, bu yılın sonunda profesyonel kariyerine son vereceğini Estudiantes de La Plata'ya bildirdi. Söz konusu habere göre, kulüp başkanı Juan Sebastian Veron ise, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2027'de yenilemesi için ikna çalışmalarına devam ediyor.