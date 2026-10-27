Estudiantes de La Plata'nın kalecisi Fernando Muslera, Union Santa Fe karşılaşmasının 9. dakikasında baş dönmesi yaşadı. Kendini yere bırakan eski Galatasaraylı kaleci Muslera, kısa süre yerde kaldı. Hakemle kısa bir süre konuşan deneyimli kaleciye, sahaya giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Muslera, tedavisinin ardından oyuna devam etti ve 90 dakikayı tamamladı. Arjantin Kapanış Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın eski kalecisi, mücadele boyunca kalesini korudu. Ev sahibi Union Santa Fe, Estudiantes de La Plata'yı 3-1 mağlup etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.