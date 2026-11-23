16 Ekim tarihinde Ferrari'nin genç yetenekleri yetiştirdiği Scuderia Ferrari Driver Academy'ye kabul edilerek Türk motor sporları tarihinde bir ilke imza atan Alp Aksoy, talihsiz bir kaza yaşadı. PREMA Racing adına piste çıkan 16 yaşındaki genç pilot, FIA Formula 4 Dünya Kupası kapsamında düzenlenen Makau Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında direksiyon başına geçti.

Ajansspor'da yer alan habere göre dünyanın en zorlu cadde pistlerinden biri olarak kabul edilen Guia Pisti'nde gerçekleştirilen seansta talihsiz bir an yaşayan milli sporcu, üçüncü virajın çıkışında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yapılan tıbbi kontrollerde, aldığı darbe sonucu Alp Aksoy'un elinde kırık oluştuğu belirlendi.

HAFTA SONUNU ERKEN NOKTALADI

Yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Makau'daki mücadeleye devam edemeyecek olan Alp Aksoy, sağlık durumu ve süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. İkonik pistte yarışı tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten genç pilot, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: