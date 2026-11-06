Ferrari, ilk tamamen elektrikli otomobili Luce için alışılmışın dışında bir batarya teknolojisi tercih etti. İtalyan üretici, akıllı telefonlarda kullanılan bir batarya tasarımını otomobile uyarlamak için Güney Koreli SK On şirketiyle iş birliği yaptı.

Akıllı telefonlarda kullanılan batarya teknolojisini otomobile taşıdı

Ferrari, Luce modelinde cep telefonlarında da kullanılan kese tipi (pouch) batarya hücrelerinden yararlanıyor. Bu bataryalar, sert metal bir kasa yerine alüminyum ve plastikten oluşan esnek bir kaplamayla üretiliyor.

Bu tasarım, bataryaların daha ince ve hafif olmasını sağlıyor. Ayrıca farklı şekillerde üretilebildiği için otomobilin içindeki sınırlı alanın daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Ferrari, bu teknolojiyi yüksek performanslı bir elektrikli otomobilde kullanabilmek için SK On ile özel bir çalışma yürüttü. İş birliği kapsamında batarya hücrelerinin bağlantı noktaları yeniden tasarlandı. Böylece hücrelerin daha yüksek akım sağlayabilmesi ve güç yoğunluğunun artırılması hedeflendi.

Daha hafif batarya, daha yüksek performans

Kese tipi bataryaların en önemli avantajlarından biri ağırlık tasarrufu sağlaması. Çelik veya alüminyum kasalı geleneksel bataryalara göre daha hafif olan bu hücreler, elektrikli otomobillerde performans ve menzil açısından önem taşıyor.

Bataryaların esnek yapısı da üreticilere tasarım özgürlüğü sunuyor. Hücreler, otomobilin farklı bölümlerine uyacak ölçülerde hazırlanabiliyor. İnce yapıları sayesinde kabin içinde daha fazla alan bırakılabiliyor.

Bir diğer önemli avantaj ise ısı yönetimi. Geniş yüzey alanına sahip bu hücreler, oluşan ısının daha kolay dağıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece bataryanın daha dengeli sıcaklıklarda çalışması ve enerjiyi daha verimli iletmesi sağlanabiliyor.

Ferrari gelecekteki modellerini de düşünüyor

Ferrari Luce, tasarımı nedeniyle tartışmalara konu olsa da teknik özellikleriyle markanın elektrikli otomobil geleceğinde önemli bir yere sahip.

Şirket, bu modelde kullandığı teknolojilerin gelecekteki otomobillerine de aktarılabileceğini değerlendiriyor. Ferrari'nin elektrikli dönüşümü yalnızca yeni bir motor teknolojisine geçişten ibaret değil. Marka, performans beklentilerini korurken değişen emisyon kurallarına da uyum sağlamaya çalışıyor.

Bu nedenle Luce'de kullanılan batarya teknolojisi, Ferrari'nin gelecekteki elektrikli ve hibrit modelleri açısından da önem taşıyor.