Ferrari merakla beklenen ilk tamamen elektrikli spor arabası Luce modelini Papa XIV. Leo'nun kullanıma sundu.

Yaklaşık 550 bin Euro'dan başlayan (30 milyon TL) araç, 2027 model araç, Papa'nın onayını alsa da Ferrari hayranlarını ikiye böldü.

Eski Apple tasarımcıları Jony Ive ve Marc Newson tarafından yönetilen LoveFrom şirketi tarafından geliştirilen araç cam ve alüminyum ağırlıklı yeni görünümü ikonik Apple ürünlerini andırıyor.

Luce modelini kamuoyuna tanıttıktan ve tüm dünya 1.035 beygir gücündeki yeni e-Ferrari'yi görüp hakkındaki görüşlerini paylaştıktan sonra İtalyan ikonu marka aracı aceleyle Papa’nın Castel Gandolfo’daki yazlık konutuna götürdü.

Papa XIV. Leo, Ferrari’den gelen geniş heyetle görüştü ve hediyelerini kabul etti. Aracın kendisine özel direksiyon simidi ile süslü sürücü koltuğuna oturdu.

Ferrari, Lamborghini'nin yaptığı gibi Papa'ya beyaz renkte bir Luce hediye etmeyi göze alabilirdi, ancak muhtemelen bu elektrikli aracın bir müzayedede satılıp, araçtaki MSRP'den daha düşük bir fiyata alıcı bulmasını istemediler.

Yine de, Luce'nin neler yapabileceği konusunda Papa'ya hızlı bir eğitim vermek üzere bir yönetici gönderildi. Papa, elektrik Ferrari hakkında kısa bir "ders" aldı.

Böylece Katolik Kilisesi'nin lideri bile karmaşık Multimatic süspansiyon sistemini öğrendi.

Ancak Papa XIV. Leo, Ferrari dışından sıfır egzoz emisyonlu Luce'yi süren ilk kişi olma onuruna sahip oldu.

İNTERNET İKİYE BÖLÜNDÜ

Dört kapılı ve beş koltuklu bu ilk Ferrari modeli tam 1035 beygir gücüne sahip. Araç saatte 100 kilometre hıza sadece 2.5 saniyede ulaşıyor.

Maksimum hızı saatte yaklaşık 200 mil olan otomobil tam şarjla 330 mil yol kat edebiliyor. Ferrari markasının simgesi olan güçlü motor kükremesi ise artık dışarıya ve içeriye verilen elektrikli aks sesleriyle yapay olarak sağlanıyor.

Bu yeni radikal stil internet dünyasında adeta bir dijital fırtına kopardı. Henüz sürüş testleri yayınlanmadı fakat otomobil severler şimdiden ikiye bölündü.

İç mekandaki düğmeli retro tasarımı beğenen InsideEVs yazarı Tim Levin aracın dış görünüşünü teknolojik olarak gelişmiş buldu.

Levin özellikle iç tasarımı överek bu yapının arabaların tamamen ekranlarla doldurulması trendine karşı tam bir reddediş olarak okunabileceğini belirtti.

Diğer taraftan Carwow platformundan Mat Watson ise tasarımı berbat olarak nitelendirdi ve Ferrari firmasının tercihlerini sorgulayan bir video paylaştı.

Hatta Reddit forumlarında bu modelin tarihin en çirkin Ferrari arabası olduğunu söyleyenler oldu. Bazı kullanıcılar Üst Yönetici Benedetto Vigna için istifa çağrısında bile bulundu.