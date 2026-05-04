Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks bir hayat sürmesine rağmen vergi ödemeyenlerin peşine düştü. Özellikle spor dünyasındaki yüksek kazançlar ve ultra lüks harcamalar mercek altına alınırken, yaklaşık 5 milyar liralık bir gelirin beyan dışı bırakıldığı saptandı.



YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE TESPİT EDİLDİ

Maliye, farklı branşlardan toplam 4 bin 716 sporcuyu incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, özellikle "Dört Büyükler" olarak anılan köklü kulüplerde forma giyen futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların kazançları tek tek analiz edildi. Araştırmada uzman maliyecilerin yanı sıra yapay zeka destekli araçlara da başvuruldu.





Hürriyet'ten Neşe Karanfil’e konuşan Şimşek, Sporcuların garanti gelirleri ve çeşitli yan ödemelerinin büyük bir kısmının vergi dairesine bildirilmediğinin anlaşıldığını açıkladı. Toplam beyan edilmeyen gelirin 5 milyar TL'yi bulduğuna dikkat çeken Şimşek, Risk Analiz Merkezi tarafından yapılan incelemeler sonucu, 228 sporcu hakkında doğrudan vergi denetimi başlatıldığını belirtti.



FERRARİLİ FUTBOLCULAR TAKİPTE



Bakan Mehmet Şimşek’in paylaştığı verilere göre, hiçbir vergi kaydı olmamasına rağmen milyonluk hayatlar süren profiller dikkat çekiyor.Herhangi bir kazanç bildirmeyen bazı kişilerin üzerine kayıtlı 8 lüks araç ve 24 gayrimenkul olduğu tespit edildi.



Geliriyle harcaması örtüşmeyen, ancak Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi markalara binen kişiler "Yüksek Gelir Grupları Gözetim Programı" kapsamında inceleniyor. Bu kapsamda çeşitli filtreler uygulandıktan sonra usulsüzlük yaptığı düşünülen kişilerin büyük bölümünün ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen futbolcular, basketbolcular ve voleybolcular olduğu ortaya çıktı.



Düzenleme yalnızca sporcuları kapsamamakta. Gelir İdaresi Başkanlığı, hazırlanan rapor sonucunda Vergi Denetim Kurulu aracılığıyla, geliri ile yaşam tarzı arasında uçurum olan 16 bin 300 mükellefi denetime aldı.



Şimşek, denetlemelerin odak noktasında kar dağıtmayan şirket ortakları ile açıklanamayan şirket harcamaları olduğunu duyurud.





