Feryal Gülman'ın aktif olarak kullandığı, 237 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfası bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Hesabın profil resmi değiştirildi. Hacker sayfaya başka bir sosyal medya profilini de ekledi.

Feryal Gülman, "Hesabımı tamamen ele geçirdiler. İnanamadım, hiçbir şey yapamadım. Profesyonel destek alıyorum. 48 saat içinde hesabıma yeniden kavuşacağımı umuyorum" dedi.

"HİÇ GÜVENDE DEĞİLİZ"

Gülman daha sonra hesabına kavuştuğunu açıkladı ve "Lütfen herkes çok dikkatli olsun. Ne kadar güvenli olduğunu düşünsek de hiç güvende değiliz" ifadelerini kullandı.