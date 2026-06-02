Geçtiğimiz yıl İstanbul'da dünyaevine giren Aslan Gülman ile Azerbaycanlı eşi Mariam Gülman, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Doktorların doğum için 10 Haziran tarihini işaret ettiği öğrenilirken, ailede tatlı bir heyecan yaşanıyor.

ASLAN GÜLMAN BABA OLUYOR

İş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı Feryal Gülman, ilk kez büyükanne olmaya hazırlanıyor. Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın baba olacağı haberi geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

DOĞUM İÇİN 10 HAZİRAN TARİHİ VERİLDİ

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; 14 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle evlenen Aslan Gülman ve Azerbaycanlı eşi Mariam Gülman, şimdi ise ilk bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Mariam Gülman'ın doktoru doğum için 10 Haziran tarihini verdi.





İlk torununu kucağına almak için büyük heyecan yaşayan Feryal Gülman'ın, doğum öncesi son hazırlıklarda gelinine destek olduğu öğrenildi. Ailenin yeni üyesi için tüm detaylarla yakından ilgilenen Gülman'ın oldukça heyecanlı olduğu konuşuluyor.

Öte yandan uzun yıllar sonra kalbini yeniden aşka açan Feryal Gülman'ın, iş insanı Ali Kösedağ ile Kurban Bayramı'nı Urla'da geçirdiği belirtildi. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Mariam Gülman'ın ailesinin de doğum öncesinde İstanbul'a gelerek bu mutlu ana eşlik etmesi bekleniyor.

Gülman ailesi, dünyaya gelecek erkek bebeklerini sağlıkla kucaklarına almak için gün sayarken, cemiyet çevrelerinde de ilk torun heyecanı konuşulmaya devam ediyor.