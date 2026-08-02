Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal Gülman'ın 30'uncu doğum gününü ailece düzenledikleri özel bir kutlamayla kutladı. Gelini Mariam ve yeni dünyaya gelen torunu Leo Aras ile birlikte kamera karşısına geçen Gülman, oğlunun yeni yaşını ve baba oluşunu anlattığı duygusal mesajıyla dikkat çekti.

AİLECE ÖZEL KUTLAMA YAPTILAR

Feryal Gülman, sosyal medya hesabından Aslan Kemal Gülman, gelini Mariam ve torunu Leo Aras ile birlikte çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Yeni yaş kutlamasında bir araya gelen aile, özel bir akşam yemeğinde pasta keserek bu anlamlı günü birlikte kutladı.

Torunuyla birlikte aile mutluluğunu yaşayan Feryal Gülman'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"DÜN KUCAĞIMDAYDIN, BUGÜN BABA OLDUN"

Oğluna duyduğu sevgiyi dile getiren Feryal Gülman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım oğlum... Zaman ne çabuk geçti… Dün kucağımdaydın, bugün kendi oğlunu kucağında sevgiyle büyüten bir babasın. 30. yaşın; sana, güzel eşine ve minik oğluna sağlık, huzur ve sonsuz mutluluk getirsin. Senin annen olmak, hayatımın en büyük gururu. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum."

OĞLU BABA OLDUKTAN SONRA İLK DOĞUM GÜNÜ

Aslan Kemal Gülman'ın 30'uncu yaş kutlaması, aile için ayrı bir anlam taşıdı. İlk kez baba olarak yeni yaşını karşılayan Gülman, eşi Mariam ve annesi Feryal Gülman ile birlikte bu özel günü kutladı.