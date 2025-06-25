Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) grup toplantısında resmen CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnce’yi kürsüye davet ederek, “Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı” ifadelerini kullandı.

CHP’ye dönüşünün ardından İnce, sosyal medya hesabı üzerinden Memleket Partisi üyelerine çağrıda bulunarak, “Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez” dedi.

Memleket Partisi'nin, en yaşlı üye sıfatıyla Asuman Ali Güven başkanlığında kurultaya gideceği ve fesih kurultayının 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde toplanmasının planlandığı öğrenildi. Güven daha önce yaptığı açıklamada, partilerinin CHP ile köklerinin aynı olduğunu ve üyelerin büyük bir kısmının CHP ile bütünleşmek istediğini belirtmişti. Öte yandan, sosyal medyada birçok partilinin Muharrem İnce’ye destek vererek Memleket Partisi’nden istifa ettiği görüldü.

PARTİ İÇİNDE ÇATLAK SESLERİ

Memleket Partisi İl Başkanları ve bazı Genel Başkan Yardımcıları ise Ankara’da bir araya gelerek partinin geleceğine ilişkin değerlendirme yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Başka bir siyasi partiye katılma kararı alan bazı arkadaşlarımızın bu tercihlerini kamuoyuna açıklamalarının ardından, bizler Türkiye’nin dört bir yanında görevini onurla sürdüren il başkanı arkadaşlarımızla bir araya geldik ve kapsamlı bir istişare süreci yürüttük. Yapılan değerlendirmelerde büyük bir çoğunluk, Memleket Partisi’nin yoluna devam etmesi yönünde açık ve net bir irade ortaya koymuştur. Bizler bu kararlılıkla partimizi yaşatmaya ve büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.