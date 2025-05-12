Terör örgütü PKK, 12. Kongresi’nin ardından kendini feshettiğini duyurdu.

Ancak fesih bildirisinde Lozan ve Sevr Antlaşmaları ile “soykırım” iddialarına yer verilmesi kamuoyunda büyük tepki topladı...

Terör örgütü PKK'nın açıklamasına AKP’den ilk tepki Şamil Tayyar’dan geldi.

Tayyar, fesih kararının yalnızca PKK ile sınırlı tutulmasına ve bildiride yer alan “soykırım” ifadesine dikkat çekerek, bu söylemin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tepkisini sosyal medya hesabından duyuran Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararını kamuoyuna duyurdu.

-Karar, KCK’nın Türkiye kolu ‘PKK’ ile sınırlı tutuldu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 100 yıllık tarihinde Kürtlere soykırım uygulamakla suçlandı.

-Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence sağlanması istendi. Öncelikle şunu belirtelim.

-47 yıldır kan ve gözyaşından beslenen bir terör örgütünün varlığını sonlandırması, kuşkusuz, tarihi kırılmadır, kıymetlidir.

-Bildirideki soykırım ifadesi ise tarihi çarpıtmadır, kabul edilemez. Taleplere ve kararın PKK ile sınırlı tutulmasına gelince.

-Süreci başından beri sağduyuyla takip eden Cumhurbaşkanımızın ferasetine güveniyorum. Devleti ve toplumu zaafa sürükleyecek, incitecek bir tutum içinde olmayacağını düşünüyorum.

-Nitekim, Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in şu ifadeleri önemli: Karar, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli aşamadır.

-Kararın, PKK’nın tüm şube ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapsayacak şekilde somut olarak ve eksiksiz hayata geçirilmesi gerekir. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur.

-Bu yaklaşım, güven vericidir. Terör örgütünün ne istediğini değil, devletin ne yapmaya çalıştığını, sahadaki uygulamayı önemsiyorum.