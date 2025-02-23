Yemeklerin vazgeçilmez kokusu olan ve aromatik kokusuyla dikkat çeken fesleğeni topraksız yetiştirebilirsiniz. Market, manav ya da pazarlarda sıklıkla satılan fesleğen sağlık açısından da faydalı bitkiler arasında.

Ayrıca, fesleğeni hem topraksız hem de saksısız da yetiştirebileceğinizi de biliyor musunuz? Topraksız tarım yöntemleri arasında fazla bilinmeyen fesleğen, hem pratik hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor. İhtiyacınız olan tek şey sadece su.

PEKİ TOPRAK OLMADAN FESLEĞEN NASIL YETİŞTİRİLİR?

Topraksız ve saksısız fesleğen yetiştirmek aslında olukça kolay bir yöntem. Suda köklendirme yapılarak gerçekleştirilir bu yöntem.

Öncelikle fesleğen saplarını doğrudan suya koyup yeni fesleğenler elde edebilirsiniz. 10 ila 15 cm uzunluğundaki taze fesleğenlerin alt kısmındaki yaprakları alarak sadece birkaç yaprak bırakın. Daha bir bardağa ya da kavanoza oda sıcaklığında su doldurun ve bu dalları içerisine koyun. Alt yaprakların suya değmemesinde dikkat edin.

Bu kavanozu ya da bardağı en az 6 saat güneş ışında bir yere bırakın. Ve 2 ya da 3 günde suyunu temizleyin. 1 hafta içerisinde köklerin oluştuğunu göreceksiniz. Fesleğenin kökleri 5 cm uzadığında bitkinizi dikebilir ya da aynı şekilde suyun içerisinde büyütmeye devam edebilirsiniz.

Önemli bir nokta da şu ki; Musluk suyu kullanacaksınız eğer klor içermediğinden emin olmalısınız. Ya da suyu bir süre dinlenmeye bırakarak klordan arındırabilirsiniz.