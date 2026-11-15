Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Camii yanında kurulan festival alanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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