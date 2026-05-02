Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Ozoro kentinde düzenlenen Alue-Do Festivali sırasında ortaya çıkan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada yayılan videolarda, kalabalık erkek gruplarının kadınları sokaklarda kovaladığı, kıyafetlerini zorla çıkardığı ve cinsel saldırıda bulunduğu anlar yer aldı.

TEPKİ YERİNE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Görüntülerde kadınların çığlıklar içinde kaçmaya çalıştığı, ancak kalabalık gruplar tarafından çevrelendiği görülüyor. Bazı kişilerin yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği, çevredeki bazı kişilerin ise olaya tepki vermek yerine tezahürat yaptığı iddia edildi.

Yerel kaynaklara göre, saldırıya uğrayanların büyük bölümünün yakındaki bir üniversitenin öğrencileri olduğu ve bazı kadınların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayların ardından Nijerya polisi soruşturma başlattı. Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Bright Edafe, saldırıya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Delta Polis Komiseri Aina Adesola ise şüphelilerin Eyalet Suç Soruşturma Birimi’ne (CID) sevk edilmesi talimatını verdi. Yetkililer, olayın cinsel saldırı ve kamuoyu önünde aşağılama suçu kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

“TECAVÜZ FESTİVALİ” TEPKİSİ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı festivali, “tecavüz festivali” olarak nitelendirdi. Olay, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Nijerya’nın First Lady’si Oluremi Tinubu, yaptığı açıklamada hiçbir kültürün kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştıramayacağını belirterek, güvenlik güçlerinin müdahalesini destekledi.

“FESTİVAL KÖTÜYE KULLANILDI” SAVUNMASI

Öte yandan bazı yerel liderler, yaşananların festivalin parçası olmadığını savundu. Alue-Do’nun geleneksel olarak doğurganlık ve bereket temalı bir ritüel olduğunu belirten yetkililer, olayların “Bazı kişiler tarafından geleneğin yanlış yorumlanması ve kötüye kullanılması” sonucu ortaya çıktığını öne sürdü.

MAĞDURUN İFADESİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Saldırıya uğrayan öğrencilerden biri olan genç kadın, kalabalığın bir anda kendisine yöneldiğini belirterek, “Üzerime arılar gibi üşüştüler. Kıyafetlerimi parçaladılar, yardım için bağırıyordum” dedi. Olay sonrası fiziksel ve psikolojik travma yaşadığını ifade eden genç kadın, eğitimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini açıkladı. Yaşananlar, festivalin güvenliği ve geleneksel etkinliklerin denetimi konusunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi.