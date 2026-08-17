İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Messina Bölge Müzesi (MuMe), Rönesans döneminin en önemli isimlerinden Antonello da Messina'ya ait dört eserin çalındığı soygunla sarsıldı.

Kentte 15 Ağustos Ferragosto ulusal bayramı kapsamında düzenlenen geleneksel La Vara festivali sırasında cumartesi akşamı gerçekleşen olayda, hırsızların alarm sistemlerini devreden çıkararak korumalı teşhir kutularını kırdığı belirlendi.

Toplam altı tablonun hedeflendiği soygun sırasında iki panelin, henüz açıklanamayan bir nedenle müze dışındaki alçak bir duvarın üzerinde terk edildiği tespit edildi.

EN DEĞERLİ TABLOLAR ÇALINDI

Soygunda, sanatçının doğduğu kentten hiç ayrılmamış tek çalışması olan "Polittico di San Gregorio" sunak panosunun günümüze ulaşan beş parçasından üçü çalındı.

Orijinalinde altı panelden oluşan ve 1908 yılındaki yıkıcı Messina depreminde yok olan San Gregorio Manastırı için hazırlanan bu eser, ressamın en önemli çalışmaları arasında yer alıyor.

Çalınan dördüncü eser ise bir yüzünde Meryem Ana, Çocuk İsa ve bir Fransisken keşişi, diğer yüzünde ise İsa'yı tasvir eden küçük, çift taraflı bir ahşap tablo oldu.

Wilhelm Soldan koleksiyonuna ait olan bu çalışma, 2003 yılında Antonello'ya atfedilmiş ve Christie's müzayedesinde Sicilya bölgesel yönetimi tarafından satın alınmıştı.

KÜLTÜREL MİRASI ÇALDILAR

Müze Direktörü Marisa Mercurio, olayın son derece ciddi bir kayıp olduğunu belirterek, çalınan eserlerin sadece Messina değil tüm Sicilya için muazzam bir kültürel, sanatsal ve sembolik değer taşıdığını vurguladı.

Messina Üniversitesi'nden sanat tarihçisi Valentina Certo ise Flemenk yağlı boya tekniklerini İtalya'ya taşıyan ressamın eserlerinin çalınmasını kentin tarihi hafızasına vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi.

Certo, 1908 yılında kentin yarısının hayatını kaybettiği 7,1 büyüklüğündeki depremden kurtulmayı başaran bu eserlerin kaybının parasal değerle ölçülemeyeceğini ifade etti.

SİPARİŞ ÜZERİN Mİ ÇALINDI?

Messina Savcılığı soygunla ilgili adli soruşturma başlattı. Müzede gelişmiş alarm sistemleri ve çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu belirten emniyet kaynakları ile devlet haber ajansı ANSA, hırsızlığın yasa dışı sanat piyasası veya bir sanat tüccarının siparişi üzerine yapılmış olma ihtimallerinin değerlendirildiğini kaydetti.

İtalyan hükümeti son olarak şubat ayında, sanatçının yaklaşık 1460 yapımı "Ecce Homo" tablosunu New York'taki Sotheby's müzayedesinde 14,9 milyon dolara satın alarak koruma altına almıştı.

Öte yandan güvenlik güçleri, bu olaydan hemen önce Parma yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan Cézanne, Renoir ve Matisse'e ait üç tabloyu ele geçirmişti.