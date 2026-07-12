Manifest grubunun adını taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Manifestival, ilk gününde 45 bin kişiyi ağırladı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen festivalde gecenin en büyük sürprizini Ajda Pekkan yaptı.

İLK GÜN AJDA PEKKAN SAHNEYE ÇIKTI

Süperstar Ajda Pekkan, Manifest ile düet yaptığı "Hileli" şarkısını bu kez binlerce kişinin önünde canlı seslendirdi. Pekkan'ın sürpriz performansı festival alanındaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

HAYRANLAR KULİS KAPISINA AKIN ETTİ

Konser öncesinde Manifest hayranları, grup üyelerini görebilmek için kulis kapısının önünde toplandı. Yoğun ilgi nedeniyle bazı hayranların kapıya çekilen siyah perdeleri yırttığı görüldü.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Festivalin ilk gününde Cemre Baysel, Saadet Işıl Aksoy, Nur Fettahoğlu, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Buse Terim, Ayça Çağla Altunkaya ve Burak Berkay Akgül de etkinliği takip eden isimler arasında yer aldı.

İKİNCİ GÜNÜNDE MOTİVE SÜRPRİZİ

Manifestival'in ikinci gününde de festival alanı on binlerce müzikseveri ağırladı. Gecenin sürpriz konuğu rap müziğin sevilen isimlerinden Motive oldu. Manifest ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, performansıyla festivale damga vuran isimlerden biri oldu.

Festivalin ikinci gününe Ayça Bingöl, Enes Batur, Mustafa Erdoğan, Cemalcan Canseven ve Beren Gökyıldız da katılarak müzik dolu atmosferin tadını çıkardı.