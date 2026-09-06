Nina Dobrev, 83. Venedik Film Festivali’nde katıldığı “Ink” filminin galası öncesinde kırmızı halıda zor anlar yaşadı. Fotoğrafçılara poz verdiği sırada bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaşan 37 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra kırmızı halıdan uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN MÜDAHALE ETTİ

Bulgar asıllı Kanadalı oyuncu, kendisini bekleyen fotoğrafçıların seslenmesi üzerine poz verdiği sırada koyu renk takım elbiseli bir erkek güvenlik görevlisi yanına geldi.

Görevlinin Dobrev’e kırmızı halıda ilerlemesi gerektiğini söylediği görülürken oyuncunun yüzündeki şaşkınlık ifadesi kameralara yansıdı. Ardından kadın bir görevli araya girerek Dobrev’in birkaç saniye daha fotoğraf çektirmesine izin verdi.

Ancak kısa süre sonra başka bir erkek görevli oyuncuyu kırmızı halıdan uzaklaştırdı. Dobrev ise alandan ayrılırken şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TEPKİ

O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nina Dobrev’in hayranları yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar oyuncunun neden kırmızı halıdan gönderildiğini sorgularken bazıları da güvenlik görevlisinin tavrını eleştirdi.

Ancak olaya farklı açıdan yaklaşanlar da oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Dobrev’in kırmızı halıdan “kovulmadığını”, yalnızca fotoğraf çekimi için ayrılan sürenin dolması nedeniyle görevlilerin kendisinden ilerlemesini istediğini savundu.

CANNES’TA DA BENZER BİR GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Büyük film festivallerinde kırmızı halı güvenliği zaman zaman ünlülerle görevlileri karşı karşıya getirebiliyor. 2024 Cannes Film Festivali’nde de Kelly Rowland, “Marcello Mio” filminin galasında bir kadın güvenlik görevlisiyle tartışma yaşamıştı.

Rowland, kendisini merdivenlere yönlendiren görevliye tepki gösterirken görüntülenmişti. Olayın ardından konuşan şarkıcı, yaşananlarda kendi sınırlarının arkasında durduğunu söylemişti.