AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş arasında yaşanan mesajlaşma krizi, sağlık sorunu ile sonuçlandı. İddiaya göre Ayaydın’ın, 7. Hamsi Festivali etkinliğinde protokol düzeni ile ilgili gönderdiği mesaj sonrası Karakaş, yoğun strese bağlı olarak kalp spazmı geçirdi ve hastanede anjiyo oldu.

OTURMA DÜZENİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Muğla Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 7. Hamsi Şöleni’nde, etkinlik için AKP İl Başkanı adına katılan Ayşegül Mungan’ın oturma düzeni, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın tepkisine neden oldu. Ayaydın, MHP İl Başkanı’nın protokol sırasına göre öncelikli olarak oturmasını eleştirdi.

Aydın Ayaydın, Celal Karakaş’a gönderdiği mesajında, “Karadenizliler Derneği’nin Hamsi Şöleni etkinliğinde, AK Parti İl Başkanı adına vekil sıfatıyla katılan Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ayşegül Mungan’ın, protokol gereği oturması gereken yerine MHP İl Başkanı’nın oturtulmasını AK Parti olarak içime sindiremiyorum. AK Parti’ye yaptığınız bu protokol yanlışlığından dolayı sizi kınıyorum” dedi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkan Vekili Kamil Makar, Ayaydın’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"AYDIN AYAYDIN’IN AÇIKLAMALARI ÜZÜCÜ"

Makar, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin protokol düzenine müdahale etmediğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“7. Hamsi Festivali’nde, AK Parti İl Başkanı’nı temsilen gelen yetkilinin oturma düzenini beğenmemesi üzerine Aydın Ayaydın’a serzenişte bulunduğu ve bu gerekçeyle Sayın Ayaydın’ın, dernek başkanımız Celal Karakaş ve bazı yönetim kurulu üyelerimize mesaj atarak tepki gösterdiği öğrenilmiştir. Sayın Ayaydın, mesajında AK Parti temsilcisinin yerine MHP İl Başkanı’nın oturtulmasını eleştirerek bu durumu kınadığını ifade etmiş, hatta AK Parti İl Başkanı’na, Karadenizliler Derneği’nin hiçbir etkinliğine katılmaması ve bu STK’yı tanımaması yönünde çağrıda bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Makar, dernek olarak tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını belirterek, “Biz bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Hiçbir il başkanını vali beye daha yakın oturtma gibi bir düşüncemiz olmamıştır. Tüm siyasi parti temsilcileri bizim için eşit ve misafirimizdir. Bu nedenle kimse bizi, hele de böyle bir gerekçeyle, yok sayamaz” dedi.

DERNEK BAŞKANI KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Kamil Makar, Dernek Başkanı Celal Karakaş’ın yoğun strese bağlı olarak kalp spazmı geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Makar, ayrıca, “Şu an sağlık durumu iyidir” diyerek Karakaş’ın durumunun stabil olduğunu belirtti.

"KARADENİZLİLER DERNEK BAŞKANINI KİMSENİN TEHDİT ETMEYE GÜCÜ YETMEZ"

Makar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca sosyal medyada ifade edildiği gibi kimse tehdit edilmemiştir. Karadenizliler Derneği’nin başkanını kimsenin tehdit etmeye ne gücü nede çapı yeter böyle bir tehdit olmamıştır. Ülkemizin birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde, bir koltuk oturma düzeni kavgasının gündem yaratması son derece üzücüdür. Takdir kamuoyunundur.”