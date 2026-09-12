Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye Mezarlığı'ndaki kabri 11.00'de açılacak.

İncelemede Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanıyor.

Saat 09.00 sıralarında mezarlığa gelen heyetin çalışması; 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında mezardan kemik, toprak ve diğer gerekli örnekler alınacak. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı konusunda mütalaa hazırlayacak.

Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa süre kala, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. O dönem ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

FETHİ KABİR NEDİR, İŞLEM NE KADAR SÜRER VE NASIL YAPILIR?

Fethi kabir, daha önce defnedilmiş bir kişinin mezarının adli inceleme amacıyla açılması işlemidir. Özellikle ölüm nedeninin yeniden araştırılması veya ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunduğuna ilişkin şüphelerin ortaya çıkması halinde uygulanabilir.

Fethi kabir işleminin süresi, mezarın bulunduğu alanın koşullarına, yapılacak incelemenin kapsamına ve alınacak örneklerin niteliğine göre değişebilir. İşlem sırasında yalnızca mezarın açılmasıyla yetinilmez; adli inceleme kapsamında kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örnekler alınabilir.

Alınan örnekler daha sonra Adli Tıp Kurumu tarafından incelenir. Elde edilen bulgular, olayla ilgili diğer delillerle birlikte değerlendirilerek kişinin kesin ölüm nedeni ve varsa üçüncü kişi müdahalesi konusunda bilimsel bir sonuca ulaşılmaya çalışılır.