Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım uzmanı olarak çalışan bir doktorun başhekim Şüheda Kaya, başhekim yardımcısı Onur Handebeyoğlu ve uzman doktor olarak görev yapan Serkan Özen’i döner sermayede usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Elazığ Valiliğine şikayet etti. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şikayet edilen isimlere soruşturma açılmasına izin vermedi.

VALİLİK DİLEKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım uzmanı olarak görev yapan Dr. Selçuk Demircan, hastane yöneticileri ve bir uzman doktor hakkında Kasım 2024 tarihinde Elazığ Valiliğine şikayet dilekçesi yazdı. Yapılan şikayette, ‘uzman hekimlerin usulsüz döner sermaye aldığı ve mesaiye gelmedikleri, anestezi yoğun bakım birimlerine yatan hastaların adına yatış yapılan hekim dışında tedavilerin farklı hekimlerce yapıldığı, üniversite kadrosunda olan bazı hekimlere döner sermayeden usulsüz ödeme yapıldığı’ iddia edildi. Yapılan şikayetlerin disiplin yönünden bir sorumluluk oluşturduğu gerekçe gösterilerek Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından şikayet edilen üç isim hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

ANESTESİ UZMANLARININ SORUMLULUK ALANLARI BELİRLENMEMİŞ MESAİ TAKİPLERİ YAPILMAMIŞ

Valilik, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anestezi yoğun bakım ünitelerinde bazı anestezi uzman hekimlerin usulsüz döner sermaye aldığı ve mesaiye gelmedikleri iddiasına ilişkin üç anestezi yoğun bakım biriminde gündüz saatlerinde görev yapan anestezi uzman hekimlerinin görevlendirilmelerinde sorumluluk alanlarının belirlenmediği, anestezi yoğun bakım birimlerinde gündüz görev yapacak anestezi uzmanları için görev listelerinin hastane yönetimi tarafından düzenlenmediğini belirtti.

Hangi hekimin hangi anestezi yoğun bakım biriminde görev alacağının ifade edilmediğine dikkat çekilerek, “Birimlerde görevli hemşirelerinde o gün hangi anestezi uzmanının çalışacağını bilmedikleri, anestezi uzmanının yoğun bakıma gelerek “bu birimde bugün ben görevliyim” dediğinde hangi hekimin sorumlu olduğunu öğrenip gerektiğinde hastalar için hekimi aradıkları her üç anestezi yoğun bakım biriminde gündüz saatlerinde hangi hekimin sorumlu olduğu bilinmediğinden anestezi uzmanlarının mesaiye devamlarının da takibinin yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu sorumluluğun disiplin yönünden bir sorumluluk oluşturduğu değerlendirildiğinden Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Şüheda Kaya ile Yoğun Bakım birimlerinin bağlı olduğu Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Onur Handebeyoğlu, hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir” denildi.

"DOÇENTLERE USULSÜZ EK PUAN VERİLMİŞ"

Üniversite kadrosunda olan bazı hekimlere döner sermayeden usulsüz ödeme yapıldığı iddialarına ise,Valiliğin soruşturma izni vermediği kararında “2023-2024 yıllarına ait eğitim görevlileri için düzenlenen destekleme puan formlarında doktor öğretim üyesi olan bazı hekimlere profesörlere verilen 30 ek puanın verildiği, akademik unvanı bulunmayan bazı personele doçentlere verilen 20 ek puan verildiği, aynı şekilde doçent ünvanlı bazı hekimlere 20 ek puan verilmesi gerekirken profesörlere uygulana 30 ek puanın verildiği hiç puan verilmemesi gereken hekimlere birkaç ay bu puanın verildiği, bu puanlara esas eğitim saatlerinin fiili eğitim saatleri ile örtüşmediği her ay fiks şekilde eğitim saatlerinin matbu formlara yazıldığı anlaşılmıştır. Ancak söz konusu iddialar disiplin yönünden değerlendirildiğinden başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya ve başhekim yardımcısı Doç. Dr. Onur Hanbeyoğlu hakkında soruşturma izni verilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

MESAİYE ÖZENSİZ DAVRANMA, PERFORMANS PUANLARINDA HATALI İŞLEM DİSİĞLİN SORUŞTURMASI KONUSUYMUŞ

Yoğun bakım uzmanı Dr. Serkan Özen’in mesaiye gelmediği, hastanede en yüksek döner sermaye geliri elde ettiği iddialarına ise Valilik şu cevabı verdi;

“Uzman doktor Serkan Özen’in hastanenin genel yoğun bakım birimi ile Nöroloji- Beyin cerrahisi yoğun bakım birimlerinde görevli olduğu, adı geçen doktorun mesaiye devam konusunda eksikliklerinin olduğunu kabul ettiği ve durumun uyku apnesi ve diyabet rahatsızlığı nedeniyle gece uyuyamamasından kaynaklandığı, uzman doktor Serkan Özen’in mesaiye devamında özensiz davranması, geç gelip erken ayrılması ile performans puanlarında hatalı işlem yapması ve sepsis kolon işleminde kullandığı tıbbi malzemenin alındığı firma sponsorluğunda yurtdışı eğitim kongresine katılması hususların disiplin soruşturmasını gerektiren hususlar olduğu değerlendirildiğinden uzman doktor Serkan Özen hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.”