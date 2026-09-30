FETHİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. FETHİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/27 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILMASI İSTENİLEN DAVALILAR :

1- ALPHONSUS LAURENCE WILLIAM CONNOLLY -

2- ANDREW COCK -

3- ANDREW HOWARD KERSHAW -

4- ANS HILDE VAN DE COTTE-

5- ANVAR KAMILDJANOV -

6- BRENDAN JOHN BOYLE -

7- BRIAN ARTHUR MANTZ-

8- DARYLL SIAN JACKSON-HOWARD -

9- DAVID JOHN GLOVER -

10-IVAN ASHIKHMIN -

11- JAMES SYDNEY HEATH -

12- JOHN KEVIN BATES -

13- KATHRYN SUSAN SMART -

14- LESLIE GEORGE SMART-

15 - LUC HARRY J DE RYCK-

16- LYNNE ELIZABETH MANTZ-

17- MICHELLE GAIL CONNOLLY -

18- NATİG NADİROV-

19- NİCOLA ANNE MAY- -

20- OLEG TSURKAN -

21- SAM JACKSON HOWARD -

22-SUSAN MARY LORD -

23- TATYANA ASHIKHMINA -

24- TERENCE ANTHONY MOONEY-

25- TETIANA ZAVADA-

26- TRACEY ANNE HEATH-

27-ALEXANDR KUCHER-

28- JAYNE BATES-

Davacı ALAN DAVID GRIFFITHS tarafından aleyhinize açılanMuğla ili Fethiye İlçesiHisarönü Mah. 376ada 7 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığının Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/01/2027 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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