FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No : 2024/945 Esas

Karar No : 2026/240

Kasten Yaralama, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/04/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 86/1, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, ve 5 yıl hükmün açıkl. geri bırak. ned. dnt.ser. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Meryem oğlu, 14/03/1996 doğumlu, Ahmed Muhammed ve müşteki Muhammed ve Selva kızı, 15/01/1993 doğumlu, Semiyye Elfaraç tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazetede İlanen Tebliğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 12.06.2026

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