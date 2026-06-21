Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Süleyman Sarıefe ile Ezgi Sarıefe, 6 Haziran’da nikah kıyarak evlendi. Çift, düğünden 3 gün sonra balayı için Muğla’nın Fethiye ilçesine gitti.

İddiaya göre Süleyman Sarıefe, 9 Haziran’da yüksekten denize atladı. Suya baş üstü düşerek yaralanan Sarıefe, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Sarıefe, burada tedavi altına alındı.

Sarıefe, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Turgutlu’da bir turşu fabrikasında çalıştığı öğrenilen Süleyman Sarıefe’nin cenazesi, dün akşam memleketi Alaşehir’e getirildi. Sarıefe için bugün öğle vakti Kütük Minare Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Süleyman Sarıefe, kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.