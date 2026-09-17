Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yoğun temposuna kısa bir mola vermek için Fethiye'de düzenlenen kampa katıldı. Yoga ve pilates yapan Eyüboğlu, kamp boyunca sağlıklı beslenmeyi tercih etti.
“SIFIRLANMAK İÇİN ÜÇ GÜZEL GÜN”
Doğayla iç içe vakit geçiren Ezgi Eyüboğlu, kampın ardından deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, “Yavaşlamak yerine yeniden şarj olmak iyi geldi. Sıfırlanmak için üç güzel gün geçirdim” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLER AYNI KAMPTA
Eyüboğlu'nun katıldığı kampta Yasemin Şefkatli, Eylül Tumbar ve Filiz Miftari de yer aldı. Miftari'nin adı daha önce Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
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