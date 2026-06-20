Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında kapı gıcırtısı nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma, silahlı saldırıyla sonuçlandı.
İddiaya göre, apartmanda kapı sesinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahın kullanıldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sırasında çevrede bulunan çocukların büyük korku yaşadığı, ağlama seslerinin yükseldiği belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.