Muğla’nın Fethiye ilçesinden İDO Marmara feribotu ile Rodos seferleri bugün başladı.

Fethiye iskelesinden hareket eden ilk feribot ile 35 yolcu Rodos'a gitti. Günü birlik seferlerin Haziran ayında haftada 4 gün ,Temmuz ayından itibaren yoğun sezonda ise her gün yapılacağı kaydedildi.

İstanbul deniz Otobosleri (İDO) genel Müdürlüğü tarafında başlatılan seferlerin gidiş dönüş 85 Euro olduğu da belirtildi.

İDO Marmara'nın Fethiye iskelesinden Rodos'a uğurlanması etkinliğine İDO genel Müdürü Dr.Murat Orhan ve yetkililer katıldı.

KAPIDA VİZE İLE GİDİLEBİLECEK

Seferler Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün düzenlenecek. Sefer süresi tahmini olarak yaklaşık 2 saat sürecek. Fethiye’den 08.30’da, Rodos’tan 17.30’da hareket edilecek. Bilet satışları, 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren İDO’nun resmi internet adresi www.ido.com.tr üzerinden başladı. Yunanistan’ın yaz sezonunda sunduğu kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk vatandaşları Schengen vizesi almadan Rodos’u ziyaret etme imkânı sunulmuş olacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Yolcular, gidiş-dönüş ve tek yön bilet seçenekleriyle farklı fiyatlardan yararlanabilecek. Tarifeye göre, yetişkinler için gidiş-dönüş açık bilet (open return) 85 euro, aynı gün dönüş biletleri ise 70 euro olarak belirlendi. Tek yön bilet almak isteyen yetişkinler ise 45 euro ödeyecek. Çocuk yolcular (6-12 yaş) için gidiş-dönüş açık bilet fiyatı 45 euro, aynı gün dönüş bilet fiyatı 40 euro, tek yön bilet fiyatı ise 35 euro olarak duyuruldu. Bebekler (0-6 yaş) için ise tüm bilet türlerinde ücret sabit tutuldu ve 10 euro olarak belirlendi. Liman vergilerinin bilet fiyatlarına dahil olmadığı bildirildi. Ayrıca kamu çalışanları için indirim uygulanacak.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ise turizme katkı sağlayacak olan bu seferlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.