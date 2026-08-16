Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan silahlı olayda bir anne hayatını kaybetti, oğlu ise intihar etti. Çiftlik Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olayda, 50 yaşındaki Volkan Sütçü birlikte yaşadığı 74 yaşındaki annesi Fatma Sütçü'nün başına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Sütçü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından aynı silahla intihar eden Volkan Sütçü, ağır yaralı olarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCEME SÜRÜYOR

Volkan Sütçü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.