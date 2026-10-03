Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından "kasten yaralama", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
30 Eylül'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Ayrıca para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.