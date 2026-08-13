Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin her yerine yayıldı. Teknede bulunan 115 yolcu, can yeleklerini giyerek denize atladı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.