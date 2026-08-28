Yangın, akşam saatlerinde Fethiye’nin Karagedik Mahallesi’nde, Foça Mezarlığı’nın üst kesimlerindeki ormanlık alanda başladı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin ormanlık alanda ilerlemesi çevrede büyük endişeye neden oldu.

FETHİYE’NİN ÜZERİNİ DUMAN KAPLADI

Yangının büyümesiyle birlikte gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bölgedeki vatandaşlar yangını ve yükselen alevleri endişeyle takip ederken, ekipler alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Yangın bölgesine ekiplerin sevk edildiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN MUĞLA İÇİN KRİTİK UYARI YAPILMIŞTI

Yangının çıktığı saatlerde Muğla'da orman yangını açısından son derece riskli hava koşulları etkili oldu. Meteoroloji, 28 Ağustos için Muğla genelinde sıcaklığın 36-42 derece arasında seyredeceğini, nem oranının yüzde 15-25 seviyelerine kadar düşeceğini ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü de 28-30 Ağustos tarihleri arasında Ege ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nemin yangın riskini artıracağı uyarısında bulunarak tüm ekiplerin teyakkuz halinde tutulacağını açıklamıştı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karagedik'teki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.