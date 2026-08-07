Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü sporu yapan pilot Tunahan K. (43) ve yolcusu İngiliz uyruklu Sabrina S. (38), hazırlıklarının ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yüksekliğindeki pistinden uçuşa geçti.
İNİŞ SIRASINDA BEKLENMEDİK KAZA
İkili, inişlerini Belcekız sahiline yaparken bir işletmenin çatısına düştü. Olay anında bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
JAK timi tarafından bulundukları alandan kurtarılan pilot ve yolcusu, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İkili, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.