TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Adana 01 FK'yi 2-1 mağlup eden Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanından 5-1'lik yenilgiyle döndü.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde dört gol daha gördü. Farklı mağlubiyetle 8 puanda kalan Fethiyespor, alt sıralardan uzaklaşamadı.
SON ÜÇ DEPLASMANDA PUAN YOK
Muğla temsilcisi, dış sahadaki son galibiyetini 4'üncü haftada Serikspor'u 1-0 yenerek aldı. Ardından deplasmanda İnegölspor ve 1461 Trabzon'a 2-1'lik skorlarla kaybeden Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor yenilgisiyle son üç dış saha maçından da puansız ayrıldı.
Fethiyespor, gelecek hafta sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek.