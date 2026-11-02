MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyu araştırmalarının hazırlanması ve yayımlanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yıldız, bazı kamuoyu araştırmalarının kamuoyunu yönlendirmek ve manipülasyon yapmak amacıyla kullanıldığını savundu. Bu tür çalışmaların demokratik ortamın sağlıklı işleyişine zarar verdiğini ifade etti.

ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNE STANDART ÇAĞRISI

Kamuoyu araştırması yapan kişi ve kuruluşların uyması gereken etik kuralların ve mesleki standartların belirlenmesini isteyen Yıldız, araştırmacıların yetki ve sorumluluklarının da açık şekilde tanımlanması gerektiğini kaydetti.

Verilerin toplanmasından analiz edilmesine ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasına kadar tüm süreçlerde doğru bilgi sunulmasının zorunlu olması gerektiğini vurgulayan Yıldız, gerçeğe aykırı araştırmaların yaptırıma tabi tutulmasını önerdi.

Feti Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Operasyon aygıtı, manipülasyon aracı olarak kullanılan kamuoyu araştırmaları demokratik ortamın masumiyetini zedelemektedir. Kamuoyu araştırması yapanlar için etik ve mesleki standartlar ile yetki ve sorumluluk esasları belirlenmelidir. Araştırmacı; veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada doğru bilgi vermekle yükümlü olamalı, düzmece araştırmalar, sahte içerikler müeyyideye bağlanmalıdır."