TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in komisyondaki sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalara geçildi.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, konuşmasında kamu gücünü kullanan görevlilerin hukukun, aklın ve ahlakın gereğini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Yolsuzluk, rüşvet ve yağmayla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, kamu görevlilerinin makamına, görevine, sıfatına veya mensubiyetine bakılmaksızın hukuktan ve adaletten yana hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLDUĞU AÇIKTIR"

Son dönemde gündemde olan fon vurgununa değinen Yıldız, olay kapsamında birden fazla suçun söz konusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gece gündüz konuştuğumuz şey son günlerde fon vurgunuyla ilgilidir. Burada görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, haksız mal edinme gibi birçok sayıda suç var. Ancak bu suçların hiyerarşik bir yapı içerisinde işlenmiş örgütlü suçlar olduğu da açıktır. Bu konuda Sayın Adalet Bakanımızın açıklamalarına aynen katılıyorum. Ortada gerçekten büyük bir suç yapılanması var, örgütlü bir yapılanma var. Bu açıkça görülüyor. Gereği hiçbir duraksamaya uğramadan yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve bizler bu konuda mücadelede sonuna kadar hepinizin arkanızdayız."

"DEZENFORMASYON SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN BEŞ ŞARTIN BİR ARADA BULUNMASI GEREKİYOR"

Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesinde düzenlenen dezenformasyon suçuna yönelik eleştirilere de yanıt veren Yıldız, söz konusu düzenlemenin ilk imzacılarından biri olduğunu söyledi.

Dezenformasyon suçunun oluşması için beş şartın bir arada bulunması gerektiğini belirten Yıldız, bu şartları özel kast, gerçeğe aykırı bilgi, bilginin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığıyla ilgili olması, kamu barışını bozmaya elverişlilik ve bilginin alenen yayılması olarak sıraladı. Yıldız, "Beş şart bir araya gelmezse bu suç işlenemez. Bunu Meclis'te, medyada, her türlü zeminde anlatmaktan dilimizde tüy bitti" dedi.

Bir haber veya ifadeden dolayı yapılan tutuklamaların çoğuna karşı olduğunu belirten Yıldız, ifade özgürlüğünün mutlak bir özgürlük olmadığını, ancak sınırlarının da doğru çizilmesi gerektiğini söyledi.

Dezenformasyona konu içeriklerin kimi zaman kamu düzenini ve ülkenin çıkarlarını etkileyebildiğini savunan Yıldız, suçun uygulanmasında asıl sorunun kanundan ziyade uygulayıcılardan kaynaklandığını ifade etti.

Yıldız, TCK'nin 218'inci maddesine işaret ederek, "Önüne gelen dosyada yargıçlarımız, savcılarımız 218'inci maddeyi okuyarak bir neticeye varmak isterse çok açık; haber verme sınırını aşmayan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları bu suçu oluşturmaz" diye konuştu.

"DELİLSİZ İSPAT ZAN VE TAHMİNDEN İBARETTİR"

Tutuklamanın kişinin özgürlüğüne yapılabilecek en ağır müdahale olduğunu vurgulayan Yıldız, sağlam delil bulunmayan durumlarda tutuklamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Tutuklama bir insanın özgürlüğüne yapılacak en ağır müdahaledir. Bundan dolayı eğer ortada ispat edilmemiş bir şüphe durumu varsa tutuklamadan uzak durulmalıdır. Delilsiz ispat maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Gerekçe, hükmün meşruiyetini, otoritesini sağlamak açısından da zorunludur. Bu gerekçe akla, hukuka, ahlaka, mantığa uygun olmak zorundadır" dedi.

Yargı bağımsızlığının yalnızca Anayasa'da yer alan normatif bir ilke olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yıldız, yargı mensuplarının mevzuatı iyi bilmesi, vicdanlarıyla karar vermesi ve psikolojik ve mesleki güvencelere sahip olması gerektiğini söyledi.

İfade özgürlüğünün Anayasa'nın 26 ve 28'inci maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde güvence altına alındığını hatırlatan Yıldız, bu hakların ihlal edilmesine karşı da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ

Yıldız, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerinin 12 yılla sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi de eleştirdi. 23 Temmuz 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun'la getirilen düzenlemeye değinen Yıldız, yüksek yargı üyelerinin görev süresinin sona ermesiyle oluşan tecrübe kaybına dikkati çekti.

Yıldız, 40 yaşında Yargıtay üyesi seçilen bir hâkimin 52 yaşında görev süresinin sona ereceğini belirterek, "Bu hakimi nereye göndereceğiz? Yozgat Yerköy, Boğazlıyan'a hâkim olarak mı göndereceğiz? Bu hâkimler not veriyor, yerel mahkemenin kararlarını bozuyor, onama yapıyor" dedi.

Bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini savunan Yıldız, "Seçilme yaşını 50'ye çıkarırız, görev süresini 15 yıla uzattığımız zaman Anayasa'daki 65 yaşı bulunur ve doğal olarak da emekli olur" önerisini dile getirdi.