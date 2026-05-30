Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulundu.

'FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM'

2.5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından karanfillerle karşılandı. Tartışmalara ilişkin 'her şeyi' anlatacağım' diyen Kılıçdaroğlu, kürsüden partililere hitap etti. 'Delegelere verilen rüşvet' iddialarına ve belediyelere yönelik operasyonlara değinen Kılıçdaroğlu, isim vermeden çok çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. " dedi.

DANIŞMANI FETÖ’DEN TUTUKLANMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul,

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. Ardından “Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Gürsul, 2015 genel seçimlerinde CHP’den Elazığ Milletvekili adayı gösterilmişti.