AKP’nin 5 Şubat’ta yaptığı Kadın Kolları Büyük Kongresi’nde, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir başkanlık görevini İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan’a bıraktı.
Kongrede 75 kişilik MKYK listesi de yenilendi. Ercan, kendisine yakın ve kimi tartışmalı isimleri de yönetime aldı. Listenin son sırasında yer alan Zülal Nur Sevinç’i İstanbul’dan tanıyan Ercan, eleştirileri dikkate almayarak “Tanıyorum, kefili benim” diyerek listeye yazdı.
Sevinç, kongrede 75 kişilik asıl üyeler arasında yer aldı. Kongre bittikten birkaç gün sonra Genel Merkez’e Sevinç’in FETÖ iltisakı konusunda şikayet iletildi.
MKYK üyesi Sevinç’in eşi FETÖ’den soruşturma geçirirken, eşinin kardeşinin de FETÖ’den ihraç edildiği bilgisi anlatıldı. Genel Merkez, bilgilerin teyit edilmesi üzerine Sevinç’in MYK üyeliğinden çıkarılmasını kararlaştırdı.