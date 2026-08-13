YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’den geçen Çerçeve Yasa ile terör örgütü PKK mensuplarına dönük olarak öngörülen infaz düzenlemesi konusunda, “Örgüt mensuplarına düzenleme yapan devletin şefkatli eli, kader mahkumlarına da uzansın” demişti.

Özel’in bu çağrısı dün sosyal medyada gündem oldu. FETÖ’cüler, çocuk istismarcıları ve kadın katilleri ayrı tutulurken, “Kader mahkumlarına af gelsin, adalet sağlansın’ çağrısı yapıldı. ‘genelafherkeseumut’ etiketiyle başlatılan kampanyaya mesaj yağdı:

-Milyonların gündemi af; beklentileri duyulmak, talepleri değerlendirilmektir. MademAFDeğilBizedeVerin

-Herkese umut için, toplumsal barış için genel af #GenelAfHerkeseUmut

-Adalet yalnızca ceza vermek değildir; ıslah olana yeniden başlayabilme hakkı da adaletin vicdanıdır. Genel af için artık somut adım bekliyoruz .

-Bizde sizin sorumluluğunuz altındayız bizleri yok sayıp onları affedemezsiniz GENEL AF

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti lideri Özgür Özel, SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şunları söylemişti:

“15 Temmuz darbe girişimine karışanlar, kadın cinayetleri, çocuk istismarı için değil ama devletin şefkatli elini cezaevindeki diğer kader mahkûmlarına da uzatması lazım.”

Özel’e 63. fezleke

YENİ Parti lideri Özgür Özel hakkında hazırlanan 63. fezleke Meclis’e gönderildi. Ayrıca YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’e ait fezlekeler de Meclis’e gönderildi. Daha önce hakkında 62 fezleke hazırlanan Özgür Özel ile iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.