FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanarak getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklandı.

YER GÖSTERME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe’nin ifadeleri doğrultusunda yer gösterme işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelinin, suikast girişiminin ardından kaçarken kullandığı güzergah üzerinde bazı silah ve mühimmatları toprağa gömdüğünü söylediği belirtildi. Bunun üzerine Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Marmaris’in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde arama başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının nezaretindeki çalışmalarda, Karatepe’nin tarif ettiği noktalarda uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın izine ulaşılmaya çalışıldı.

155 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPTI

Arama faaliyetlerine emniyet özel harekat timleri ile jandarma komandolardan oluşan 155 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda ayrıca 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpekten yararlanıldı.

Ekipler, Karatepe’nin işaret ettiği noktaların yanı sıra geçmişte silah ve mühimmat bulunan bölgelerde de detaylı incelemelerde bulundu.

Ancak gerçekleştirilen arama ve tarama çalışmalarında herhangi bir silah, mühimmat ya da başka bir suç unsuruna ulaşılamadı.

SADECE İKİ KONSERVE KUTUSU BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sırasında toprağa gömülü halde iki konserve kutusu bulundu. Kutulardan birinin dolu, diğerinin ise boş olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede konservelerin üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin ise 2023 olduğu tespit edildi. Söz konusu malzemeler dışında bölgede suç unsuru niteliğinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

SİLAHLARLA DNA KARŞILAŞTIRMASI YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Karatepe’den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden de inceleme yürütülüyor.

Yetkililer, 15 Temmuz 2016’dan bu yana gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen silahlarla Karatepe arasında bağlantı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla DNA karşılaştırması ve eşleştirme çalışmaları yapıyor.

Şüphelinin gösterdiği bölgelerle geçmişte silah bulunan noktalar arasında da gerekli karşılaştırmaların sürdüğü öğrenildi.