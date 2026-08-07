15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişimine katıldığı belirlenen ve uzun yıllardır firari olarak aranan FETÖ üyesi eski kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla yakalanan Karatepe, çıkarıldığı mahkemece 5 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürecinde yeniden ifadesi alınan şüphelinin, suikast girişiminin ardından kaçış sırasında kullandığını öne sürdüğü uzun namlulu silahlar, tabancalar ve çeşitli mühimmatları toprağa gömdüğünü belirterek yerlerini gösterdiği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine Cumhuriyet savcısının gözetiminde ve Muğla Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme ve arama çalışmaları başlatıldı. Operasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât ekipleri ile jandarma komando birliklerinden oluşan 155 personel ve iz takip köpekleri görev yapıyor.

Güvenlik güçleri, şüphelinin tarif ettiği bölgelerde detaylı arama yürütürken, daha önce silah ve mühimmat ele geçirilen noktalarda da yeniden inceleme gerçekleştiriyor. Çalışmalarda toprağın metre metre tarandığı bildirildi.

Öte yandan soruşturmanın kriminal inceleme ayağı da devam ediyor. Bu kapsamda Burkay Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinde DNA analizleri yapılıyor. Elde edilecek bulguların, daha önce ele geçirilen silah ve mühimmat üzerindeki biyolojik izlerle karşılaştırılarak olası bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.