FETÖ davaları devam ediyor. Yargıtay tarafından verilen bozma kararının ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Çatı Davasının son celsesi bugün görüldü. Duruşmayı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok da takip etti.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Duruşmada savunmasını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı, AKP'nin propagandasını yöneten Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un ölümüne ilişkin detayları da açıkladı.

'EROL ABİNİN KATİLLERİ BURADA DEĞİL DIŞARIDA'

Eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok’un “Abdullah Tayyip Olçok’un, Erol Olçok’un suçu neydi?” diye haykırması üzerine Ali Yazıcı, şu iddiaları dile getirdi:

“Haksız değil, o bir anne. Ciğeri yanmış bir anne feryat ediyor. Rahmetli Erol Abi’nin, Abdullah Tayyip Olçok’un katili burada değil. Erol Abi’yi çok sevdim. Mert, delikanlı, o kadar güzel bir insandı ki, onun için öldürüldü. Erol Abi’yi ve oğlunu şehit edenleri Allah kahretsin. Onun öldürülmesi Washington’da planlandı, Medine’de onaylandı. Fırsatını bulunca, 15 Temmuz’da da icra edildi. Nihal Hanım’ın ellerinden öpüyorum, önünde saygıyla eğiliyorum. Rahmetlinin katilleri burada değil, dışarıda. Detay isteyeni koğuşuma bekliyorum.”