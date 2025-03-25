15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için, "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle tanınan Akın İpek'in İstanbul Boğazı'ndaki köşkleri yeniden satışa çıkarıldı...

GEÇEN YIL 750 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti.

Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı emlaklarından biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.

Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı.

Koza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri AŞ'nden bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.

Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

BEBEK'TEKİ 132 VE 133 PARSEL 950 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

"Yönetim Kurulumuz,

Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 950.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

KAP açıklamasında yer alan 1259 ada ve 132 parsel, 2 bin 700 metrekarelik bir tapu alanına sahip. 133'üncü parsel ise 391 metrekarelik bir tapu alanına sahip.

Satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.

Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.