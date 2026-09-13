Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de yer aldığı 20 hakim ve savcı hakkında zamanaşımı kararı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. KARARIN KALDIRILMASINA HÜKMETTİ İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımı kararının kaldırılmasına karar verdi. ‘EYLEMLER İŞKENCE SUÇUNU OLUŞTURUYOR’ Kararın gerekçesinde, dosyaya konu eylemlerin yalnızca Anayasa'yı ihlal suçu bakımından değerlendirilmediği belirtildi. Söz konusu eylemlerin aynı zamanda mağdurlara karşı Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinde düzenlenen “işkence” suçunu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. ZAMAN AŞIMI KALDIRILAN İSİMLER Haklarında zaman aşımı kararı kaldırılan isimler şöyle: Zekeriya Öz (Eski İstanbul Savcısı) Fikret Seçen (Eski İstanbul Savcısı) Süleyman Pehlivan (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Ali Pekgüzel (Eski İstanbul Savcısı) Nihat Taşkın (Eski İstanbul Savcısı) Ercan Şafak (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Murat Yönder (Eski İstanbul Savcısı) Mehmet Murat Dalku (Eski İstanbul Savcısı) Hasan Hüseyin Özese (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi) Hüsnü Çalmuk (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi) Metin Özçelik (Eski İstanbul 11. ACM Üye Hâkimi) Ömer Diken (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi) Mehmet Karababa (Eski İstanbul 12. ACM Üye Hâkimi) Sedat Sami Haşıloğlu (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi) Davut Bedir (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi) İdris Asan (Eski İstanbul 9. ACM Üye Hâkimi) Rüstem Eryılmaz (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi) Yakup Hakan Günay (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi) Ali Efendi Peksak (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi) Murat Üründü (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

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