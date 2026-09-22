Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan MİT eski görevlisi Enver Altaylı hakkında, Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan re'sen soruşturma başlattı.

‘KENDİNE DİKKAT ET DAHA GENÇSİN’

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı'nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle Altaylı hakkında kamu görevlisine karşı tehdit suçundan re'sen soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne yönelik olarak 'Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız' şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

TUTUKLANDI

MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bugün ifadesi alınan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.