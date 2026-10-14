Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında kritik bir operasyona imza attı.

BYLOCK KULLANICISI FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ TESPİT EDİLDİ

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen B.E.B.’nin saklandığı gaybubet evi adresini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti.

EVDEKİ ÖZEL GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda detaylı arama yapan ekipler, ikamet içerisine özel olarak tasarlanmış gizli bir bölme tespit etti. Polis ekiplerince gizlendiği bölmeden çıkarılarak gözaltına alınan B.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan firari FETÖ hükümlüsü, yüzüne okunan karar doğrultusunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.