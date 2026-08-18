İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik operasyonlara ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulunan Çiftçi, AKP iktidarları döneminde hiçbir cemaat veya muhafazakar kesime yönelik operasyonların yapılmadığını savundu. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

‘LİDERLERE YÖNELİK’

“Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş, çıkar örgütlü suç şebekesine de örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptık. Burada, alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada örgüt üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok.”

GİZLİ HABERLEŞME

Çiftçi, örgüt yöneticilerinin haberleşmede gizli bir uygulama kullandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Alihan Kuriş 2016’da örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ’cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üst kademe üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.”

Uygulamaya üç kademeli doğrulama ile girilebiliyor

Alihan Kuriş Suç Örgütü, FETÖ’nün geçmişte kullandığı ByLock sistemine benzeyen Glooper uygulamasını kullanıyor. Örgüt üst yönetiminin haberleşme için kullandığı bu uygulamaya üç kademeli doğrulama ile girebiliyor.

Aylık geliri 380 bin, telefon kullanmıyor

Tutuklanan Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı. Yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kuriş; ikametinde ele geçirilen 27,5 milyon lira değerindeki 200 kilogram altın ve ziynet eşyalarının kaynağını “düğün takısı ve aile birikimi” olarak savundu. Aylık gelirinin ise 380 bin lira olduğunu beyan etti.

Şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını ifade eden ve iletişimini aile üyelerinin telefonları üzerinden kurduğunu belirten Kuriş, “Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum” dedi.