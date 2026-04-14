İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Örgütün, üyelerini Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) hazırlamak amacıyla hücre tipi "çalışma kampları" kurduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlarda 15'i aktif doktor, 17 kişi gözaltına alındı.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemelerde, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde adlarının geçtiği ve gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu saptandı. Ayrıca zanlıların, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında dikkat çekici hareketlilik olduğu rapor edildi.

"DERS ÇALIŞMA" MASKESİYLE HÜCRE KAMPI

Emniyet birimlerinin tespit ettiği bilgilere göre şüpheliler, örgüte müzahir yurtlarda "ders çalışma" bahanesiyle bir araya gelerek hücresel olarak oluşturulan TUS kamplarına katıldı. Bu gizli kamplarda örgüt içi motivasyon ve sınav stratejileri üzerine faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından; İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

Yapılan incelemede, yakalanan zanlılardan 15'inin halen kamu hastanelerinde aktif olarak hekimlik görevini sürdürdüğü bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.