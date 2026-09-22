İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütün ‘izdivaç sorumluları’ aracılığıyla evlilik adaylarına ilişkin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellik ve örgütsel konum gibi bilgileri topladığı, fotoğraflarıyla birlikte kayıt altına alarak aday havuzları oluşturduğu belirlendi. Uygun görülen kişilerin bu kriterlere göre eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlarda oluşturulan gruplar üzerinden de sürdürüldüğü tespit edildi. Ayrıca 5 Mayıs 2026’daki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan’ın dijital materyallerinin incelenmesiyle, yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 2, Karabük’te 2, Denizli’de 3, Gaziantep’te 1, Kayseri’de 1 ve Samsun’da 1 adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü bildirildi.