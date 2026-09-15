FETÖ'nün ‘Kamu Mahrem Yapılanması’ ve ‘Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde  operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin 26'sı yakalandı.

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