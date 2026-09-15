FETÖ'nün ‘Kamu Mahrem Yapılanması’ ve ‘Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin 26'sı yakalandı.
FETÖ'nün ‘Kamu Mahrem Yapılanması’ ve ‘Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin 26'sı yakalandı.
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