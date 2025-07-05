Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, 2020 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Paylaşımda, dönemin TBMM Başkanı AKP’li Mustafa Şentop ve oğluna yönelik FETÖ bağlantılı bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülere yer veren Şencan, 5 yıl sonra "hakaret" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis merkezinde ifade verdi.

ELEŞTİRİ PAYLAŞIMI SUÇ SAYILDI

Hasan Şencan, 2 Ocak 2020 tarihinde kişisel X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Samanyolu TV’de yayınlanan bir röportajdan alınan görüntüleri kullanarak, Şentop’un oğlunun şifreli YGS sınavında Türkiye birincisi olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

-Şifreli YGS sınavında dönemin AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un FETÖ dershanesinde okuyan oğlu, 100 soruda 100 doğru cevap vererek Türkiye şampiyonu oldu. Aynı Mustafa Şentop mecliste ‘FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın’ önergesine hayır dedi.

Bu paylaşım nedeniyle Şencan hakkında 2025 yılında, tam 5 yıl sonra soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan Şencan, yaptığı açıklamada paylaşımın hakaret değil, siyasi bir eleştiri olduğunu belirtti.

“ŞENTOP’U SADECE SİYASETTEN TANIYORUM”

Şencan, polis merkezinde verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

-AKP meclis başkanı Mustafa Şentop isimli şahsı siyasetten dolayı tanırım bahse konu bana gösterdiğiniz profiller resmi X hesabımdır. Ben Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesiyim, paylaşım siyasi içeriklidir.

-Herhangi bir hakaret unsuru bulunmamak. Paylaşımımdaki amaç FETÖ’nün siyasi ayağının meclis tarafından araştırılmamasına eleştiridir.

-Müştekinin oğlunun ya da müşteki şahsen tanımam onlara yönlendirdiğin bir FETÖ iması da bulunmamaktadır.

-Başından ve kamuoyunda öğrendiğimiz haberlere istinaden araştırma önerisini ret verenlere ilişkin bir eleştiri niteliğinde paylaşımdır. Suçlamaları kabul etmiyorum söyleyeceklerim bundan ibarettir.